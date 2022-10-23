Минобороны России: ВСУ за сутки выпустили более 30 снарядов в районе ЗАЭС

Фото: Вооруженные силы Украины

Артиллерия Вооруженных сил Украины за минувшие сутки выпустила более 30 снарядов по Энергодару и территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, сообщил в ходе брифинга представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, огневые средства ВСУ были подавлены ответным огнем российских артиллерийских подразделений. Жертв и разрушений не зафиксировано, радиационная обстановка в норме, подчеркнул генерал-лейтенант.

В течение суток артиллерией ВСУ выпущено более 30 артиллерийских снарядов по восточной окраине города Энергодар и территории, прилегающей к атомной станции. Удары наносились из подконтрольных ВСУ районов населенных пунктов Никополь и Червоногригоровка Днепропетровской области, — гласит сообщение.

Представитель ведомства отметил, что Киев продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

Сегодня днем советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где проживают сотрудники концерна. В момент удара людей там не было, но, по словам советника, он сам должен был находиться в этом здании вместе с командой.

На прошлой неделе стало известно, что Запорожская АЭС перешла под юрисдикцию России, став частью компании «Росэнергоатом», и начала работу по российским стандартам. Зарплата ее сотрудникам будет перечисляться из РФ. До этого сообщалось, что Украина прекратила подачу электроэнергии для обеспечения работы ЗАЭС, в связи с чем станция перешла на резервные источники энергии.