В Энергодаре сообщили об ударе ВСУ по гостинице «Росэнергоатома»

Фото: Министерство обороны Украины

ВСУ нанесли удар по гостинице в Энергодаре, где проживают сотрудники «Росэнергоатома», сообщил советник гендиректора концерна Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, он должен был находиться в этом здании вместе со своей командой. Отмечается, что сотрудников ведомства в момент удара не было в гостинице.

В этом гостевом доме никто, кроме меня и членов моей команды, не жил. Я был против проживания там кого-либо, потому что я понимал, что объект находится в зоне пристального внимания. Если о моем приезде сначала в четверг, потом в пятницу знало достаточно большое количество людей, то про перенос моего переезда на субботу знали единицы, — сказал Карчаа.

На прошлой неделе стало известно, что Запорожская АЭС в Энергодаре перешла под юрисдикцию России, став частью компании «Росэнергоатом», и начала работу по российским стандартам. Зарплата ее сотрудникам будет перечисляться из РФ. До этого сообщалось, что Украина прекратила подачу электроэнергии для обеспечения работы ЗАЭС. В связи с этим станция перешла на резервные источники энергии.