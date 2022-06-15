Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов ЗРК «Оса-АКМ»

Министерство обороны России опубликовало кадры работы зенитно-ракетного комплекса «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции. На видео продемонстрированы разведка воздушной обстановки, определение координат и нанесение ударов по целям, передает ТАСС.

Комплексы «Оса-АКМ» используются не только для разведки и уничтожения наземных целей. Расчеты ЗРК эффективно ликвидируют и беспилотники разного типа, поскольку несут боевое дежурство ПВО.

Командир дивизиона ЗРК «Оса-АКМ» пояснил, что основная задача ЗРК — прикрытие от воздушного противника. По его словам, в последнее время активность БПЛА снизилась, поскольку противник обходит установки, чтобы сократить свои потери.

Ранее комплексы ПВО ВС России сбили украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-24 и девять беспилотников. Кроме того, по данным Минобороны, были перехвачены украинская ракета «Точка-У» и 14 реактивных снарядов РСЗО «Смерч».