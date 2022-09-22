Минобороны России назвало фейком утечку данных по мобилизации

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

В Минобороны России назвали фейком сообщения украинских Telegram-каналов о взломе хакерами международной группировки Anonymous сайта ведомства и «сливе» базы данных россиян, подлежащих мобилизации для участия в спецоперации. Появившаяся в Сети информация не имеет никакого отношения к Минобороны.

Правда: База данных скомпилирована из нескольких открытых баз данных и к Минобороны не имеет никакого отношения, — говорится в сообщении министерства.

В Минобороны пояснили, что несоответствия в слитой базе выявили сами россияне. Так, один обнаружил, что в качестве его места жительства указана гостиница в другом городе, куда он заказывал еду. Другой заметил, что ему приписали устаревшие данные, которые он подавал несколько лет назад в McDonalds, устраиваясь туда на работу.

В ведомстве предположили, что хакеры просто скомпилировали данные мужчин призывного возраста из ранее попавших в Сеть баз Delivery Club, СДЭК и «Яндекс. Еды».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложью сообщения о том, что в рамках мобилизации на военную службу может быть призван 1 млн россиян. Таким образом он прокомментировал слухи о содержании скрытого из публичного доступа 7-го пункта в указе президента.

О частичной мобилизации президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Согласно подписанному им указу, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе, уже проходившие службу в рядах ВС, имеющие определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, предполагается призвать 300 тысяч человек, находящихся в запасе, что составляет 1% имеющихся резервов.