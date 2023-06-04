Минобороны предложило ставить россиян на воинский учет без явки в военкомат

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Минобороны РФ разработало проект постановления правительства, согласно которому граждане РФ могут становиться на воинский учет или сниматься с него без посещения военкомата. Согласно тексту документа, опубликованному на портале проектов нормативных правовых актов, медицинское освидетельствование, медобследование и проведение профессионального психологического отбора граждан, а также внесение коррективов в документы воинского учета будут проводиться при последующей явке в военкомат. Уведомления об этой процедуре россияне смогут получить через портал «Госуслуги».

Постановка на воинский учет, снятие с воинского учета и внесение изменений в документы воинского учета граждан, обязанных состоять на воинском учете, может осуществляться без личной явки граждан в военный комиссариат на основании сведений, содержащихся в государственном информационном ресурсе, — говорится в сообщении.

Из него следует, что если повестка не может быть лично вручена адресату или получена по почте, она считается врученной через семь дней с момента размещения в Реестре повесток.

Ранее Министерство обороны РФ опубликовало проект изменений в положение о призыве на военную службу, разработанный в рамках реализации закона о цифровизации воинского учета. Документ предусматривает в том числе запрет гражданам выезжать из России со дня вручения повестки.

14 апреля президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных. Согласно документу, повестки могут быть направлены гражданам в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, а также в электронной форме.