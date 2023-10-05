Минобороны показало работу «Солнцепеков» по позициям ВСУ

Фото: МО РФ

Минобороны России показало работу тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) группировки «Запад» по позициям ВСУ на Купянском направлении. Соответствующие кадры опубликованы на сайте военного ведомства.

В зоне проведения специальной военной операции расчеты тяжелых огнеметных систем ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению укрепленных опорных пунктов, позиций, блиндажей, бронетехники и живой силы противника, — рассказали в ведомстве.

На опубликованных кадрах видно, что системы ТОС-1А работают в лесном массиве. За контроль и корректирование огня отвечает подразделение беспилотников. Как уточнили в ведомстве, дроны в режиме реального времени передают результаты поражения целей на командный пункт. При этом сама стрельба ведется с применением передовых систем топогеодезической привязки.

В Минобороны отметили, что ТОС-1А оказывают огневую поддержку пехоте и танкам. Целями огнеметов могут стать как открытые, так и закрытые позиции в наступлении и обороне. Кроме того, системы используются для уничтожения легкобронированной техники и транспорта противника.

Ранее сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки «Центр» нанесли удар по опорному пункту и подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснолиманском направлении. В оборонном ведомстве уточнили, что был применен метод «огневого прочесывания».