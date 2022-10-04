Минобороны показало кадры уничтожения украинской техники артиллерией ВДВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны России в своем Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения массированным ударом артиллерии Воздушно-десантных войск РФ живой силы и техники Вооруженных сил Украины. В ролике демонстрируются моменты попадания артиллерийских снарядов точно по позициям противника.

Артиллерия ВДВ с помощью квадрокоптеров обнаружила позиции ВСУ и массированным огневым ударом уничтожила живую силу и технику противника, — сказано в сообщении.

Военное ведомство уточняет, что в результате удара уничтожено большое количество украинских военнослужащих, пять танков, шесть боевых машин пехоты, 23 боевые бронированные машины и 11 автомобилей.

Накануне Минобороны опубликовало кадры боевой работы расчетов артиллерийских установок 2С3 «Акация» самоходного артполка Центрального военного округа. В ролике демонстрируется перемещение техники к огневым рубежам, наведение на цель и поражение позиций противника. Артиллеристы отмечают высокую надежность, неприхотливость и точность «Акаций», а также их возможность взаимодействия с беспилотной авиацией и корректировщиками.