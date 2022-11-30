Минобороны: ВС РФ взяли под контроль Белогоровку на Донецком направлении Минобороны: ВС РФ освободили населенные пункты Белогоровка и Перше Травня ДНР

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики взяты под контроль Вооруженными силами России, заявили в Минобороны. В ведомстве отметили, что уничтожено до 50 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три самоходные артиллерийские установки и шесть автомобилей.

На Донецком направлении в результате наступательных действий российских войск полностью освобождены населенные пункты Белогоровка и Перше Травня Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на Купянском направлении противник пытался атаковать позиции российских войск в районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики. В результате были уничтожены до 50 украинских военнослужащих, десять танков, боевая машина пехоты, два бронетранспортера, самоходная артиллерийская установка и автомобиль.

На Краснолиманском направлении три ротных тактических группы ВСУ предприняли попытки атаковать в направлении населенных пунктов Площанка, Червонопоповка и Житловка ЛНР, но были отброшены. Потери противника на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, один танк, четыре боевые машины пехоты и один автомобиль с боеприпасами.

Ранее стало известно, что было уничтожено до 100 военных ВСУ, попытавшихся прорвать линию фронта на Запорожском направлении. Также ВС РФ ликвидировали порядка десяти единиц военной техники противника.