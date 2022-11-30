На Запорожье сообщили о безуспешных попытках ВСУ атаковать позиции России РИА Новости: ВСУ каждый день безуспешно атакуют позиции России на Запорожье

Фото: Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Командир одного из подразделений Вооруженных сил РФ с позывным Гектор заявил, что украинские войска на Запорожском направлении ежедневно атакуют российские позиции. По его словам, всякий раз их попытки оказываются безуспешными, сообщает РИА Новости.

Очень часто ДРГ пытаются прорваться. Отражаем любое наступление противника, — рассказал командир подразделения.

Он уточнил, что последняя попытка ВСУ продвинуться вперед окончилась для украинской стороны потерей около ста человек убитыми. Также уничтожено более десяти единиц техники ВСУ, помогла российская артиллерия, подчеркнул Гектор.

Командир другого российского подразделения добавил, что попытки украинцев атаковать пресекаются еще на начальной стадии.

У нас наблюдательные вышки, в прибор ночного видения, в тепловизоре видно любое движение. Мы их останавливаем, — подчеркнул он.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе населенного пункта Белогорье Запорожской области. По его словам, также российские войска отразили атаки ВСУ на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях, уничтожив более 170 украинских военных.