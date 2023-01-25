В Минпросвещения назвали главные векторы развития образования в России Министр образования Кравцов: цифровизация не должна нарушить традиционные принципы обучения

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Сергей Кравцов

Перед современным образованием в России стоит задача не допустить влияния на него компаний, связанных с информационными технологиями, пишет «360» со ссылкой на министра образования Сергея Кравцова. По его словам, цифровизация не должна нарушить традиционные законы и принципы обучения. Также министр заявил о важности создания единого образовательного пространства с проверенными учебниками, разработанными на федеральном уровне. Помимо того, он выделил поддержку традиционных ценностей в качестве одного из векторов развития российского образования.

Когда заставляют систему образования подстроиться под информационные технологии, нарушая те традиционные законы, естественные для обучения, происходит слом. Задача — не допустить влияния компаний на систему образования, — подчеркнул Кравцов.

Министр образования добавил, что за вбросами «про важность только цифрового образования» стоят деньги и интересы определенных компаний. Он подчеркнул, что над рынком информационных технологий работают команды психологов и педагогов, которые формируют соцсети так, чтобы молодым людям было сложно вылезти из них. Также Кравцов напомнил о том, что с 2023 года в российских школах будут использоваться только государственные информационные системы.

Это значит, что все содержание проверено, технологии отечественные, в дополнение к учителю и традиционной системе, — пояснил Кравцов.

В конце декабря стало известно, что в России появится новый учебник истории. Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что в пособии будут отражены все новейшие события, включая спецоперацию на Украине и санкции Запада. Учебник будет единым для всех школ, но при этом станет учитывать особенности базового и углубленного изучения истории, отметил он.