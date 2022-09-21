Минцифры опровергло рассылку повесток через Госуслуги

Фото: Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

Повестки в военкоматы на фоне объявления частичной мобилизации в России рассылаться через Госуслуги не будут, сообщило Минцифры РФ. В ведомстве подчеркнули, что необходимая законодательная база для подобных действий отсутствует.

В связи с появившимися в соцсетях публикациями о том, что электронные повестки в рамках частичной мобилизации будут рассылаться через Госуслуги, сообщаем, что таких планов нет, — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. Перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку в соответствии с опытом спецоперации. Кроме того, мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.

В связи с этим на просторах Сети стала появляться ложная информация о призыве на службу через Госуслуги, а также о выдаче повесток на улицах городов. В военкоматах позднее опровергли «приглашение» на службу непосредственно с улиц городов.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу подчеркнул, что в ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. Он пояснил, что это 1% от мобилизационного ресурса. Он добавил, что ни о каком призыве студентов речи не идет. Также, по его словам, в спецоперации не будут участвовать срочники.