Минцифры выступило против ограничения отсрочки для айтишников

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В Минцифры России не поддержали предложение главы Совета по правам человека (СПЧ) Валерия Фадеева об ограничении отсрочки для IT-специалистов, сообщается в Telegram-канале ведомства. Фадеев предлагал давать «бронь» от мобилизации только работающим с технологиями военного назначения специалистам.

Минцифры не поддерживает предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, — сообщает ведомство.

Глава министерства Максут Шадаев объяснил, что по решению Минобороны не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование. При этом они должны участвовать в разработке и поддержке IT-решений.

Фадеев ранее заявил, что «бронь» от частичной мобилизации не должна распространяться на всех IT-специалистов, поскольку они работают в разных сферах. По его мнению, от призыва должны быть защищены только некоторые категории айтишников.

Ранее Минобороны России уточнило категории работников организаций, которые не будут привлекаться к частичной мобилизации. В их число попали работники аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, информации и связи, СМИ и банковской деятельности. Основанием для освобождения от частичной мобилизации будут считаться списки, представляемые руководителями организаций.