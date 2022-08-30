Милонов оценил идею запретить рекламу фастфуда Милонов: для запрета рекламы фастфуда нужно определить, что им является

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Для запрета рекламы фастфуда нужно определить, что им является, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Pravda.Ru. По словам парламентария, важно разделять вредный и относительно безопасный фастфуд. В качестве примера он привел приемлемую шаурму и обжаренные на трансжирах бургеры и картошку-фри.

Мы говорим о вредном, прежде всего, фастфуде, потому что без быстрой еды жизнь в мегаполисе сложно себе представить. Поэтому мы, наверное, должны отталкиваться от того, что нужно запрещать рекламу продуктов, содержащих трансжиры, — рассказал Милонов.

Он также предложил маркировать фастфуд на упаковке, предупреждая об опасности его чрезмерного употребления. Депутат также отметил, что инициативу запретить рекламу такой пищи на телевидении в ГД обсуждали неоднократно.

Запрет рекламы фастфуда, газированных напитков и продуктов с высоким содержанием соли и жира на телевидении в дневное время обсуждают Минцифры, Минпромторг, ФАС и Роскомнадзор. Инициатива такого ограничения исходила от первой замглавы думского комитета по просвещению Яны Лантратовой. Она предложила запретить рекламу упомянутых продуктов на телеканалах с 07:00 до 22:00, «когда дети могут быть потенциальными телезрителями». По ее мнению, это необходимо для формирования у них здоровых пищевых привычек.