Микрокредитную организацию будут судить за наименование ФАС возбудила дело в отношении МФО «Госзайм» из-за наименования

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Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении микрофинансовой организации «Госзайм» из-за использования некорректного сокращенного названия. Как сообщается на сайте ведомства, полное наименование компании — «Гостевой займ», при этом буквосочетание «гос» в сокращенном названии может ассоциироваться со словом «государственный», а не «гостевой».

В службу поступило письмо Банка России о возможном наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны ООО МКК «Гостевой займ». Компания использовала в сокращенном фирменном наименовании буквосочетания «гос», а в полном — слово «гостевой», — говорится в сообщении.

Также, по мнению службы, клиенты могут связать название компании «Госзайм» с особой значимостью деятельности МФО в интересах государства, наименование может способствовать получению необоснованных преимуществ перед конкурентами. ФАС установила, что такой товарный знак, схожий «до степени смешения с коммерческим обозначением другой компании», может склонить заемщика к определенному выбору и создать у него неверное мнение о поставщике услуг кредитования.

Ранее депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь заявил, что дистанционное оформление онлайн-кредитов необходимо запретить. Политик предложил дополнить закон «О потребительском кредите» статьей о необходимости собственноручно подписывать кредитный договор. По его мнению, эта мера защитит людей как от собственных необдуманных поступков, так и от мошенников.