Депутат рассказал об опасности онлайн-кредитования Депутат Рябоконь: заемщик должен подписывать кредитный договор собственноручно

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Дистанционное оформление онлайн-кредитов необходимо запретить, считает депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь. «Парламентская газета» пишет, что политик предложил дополнить закон «О потребительском кредите» статьей о необходимости собственноручно подписывать кредитный договор. По его мнению, эта мера защитит людей как от собственных необдуманных поступков, так и от мошенников, которые могут использовать чужие паспортные данные.

Преступники, пользуясь утекшими в интернет персональными данными, а также применяя методы социальной инженерии, оформляют кредиты от имени граждан на подставных лиц. Другая схема мошенников — когда они пугают людей угрозой хищения средств, убеждают граждан оформить заем онлайн и перевести его на «безопасный» счет, — пояснил депутат.

Еще одной сложной проблемой парламентарий назвал закредитованность людей, которые «не могут остановиться», оформляя кредит за кредитом и попадая в финансовую кабалу. По словам законодателя, слишком простые условия онлайн-займов толкают граждан к необдуманным действиям, а в результате долговая нагрузка на них существенно возрастает.

По данным Банка России, общая сумма микрозаймов, выданных физическим лицам, выросла во втором квартале 2023 года до 398 млрд рублей. 73% процента из них составляют онлайн-займы. 27% кредитов в первом полугодии 2023 года было выдано людям, которые более 80% своих доходов отдают на покрытие займов. Всего, по информации на 1 ноября 2023 года, долги физлиц банкам достигли 32,6 трлн рублей.

В октябре Госдума приняла в первом чтении закон о самозапрете на получение кредитов, в соответствии с которым гражданин может установить в своей кредитной истории запрет на заключение с ним кредитными и микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа. Цель запрета состоит в предупреждении мошеннического получения кредитов третьими лицами путем незаконного использования персональных данных граждан и путем психологического воздействия.