МИД России выразил Литве протест из-за попытки блокады Калининграда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и выразил ей протест в связи с попыткой блокады Калининградской области. Москва предупредила дипломата об ответных действиях по защите национальных интересов РФ, сообщается на сайте ведомства.

Главе дипмиссии заявлен решительный протест в связи с введённым Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запретом на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов через территорию Литвы в Калининградскую область. Потребовали незамедлительной отмены этих рестрикций, — говорится в тексте.

В ведомстве указали на то, что своими действиями Литва нарушает международно-правовые обязательства. В частности, Совместное заявление РФ и ЕС о транзите между Калининградской областью и остальной территорией России от 2002 года. Москва расценивает их как открыто враждебные и требует в ближайшее время восстановить грузовой транзит в полном объёме. Если этого не произойдёт, российская сторона оставляет за собой право на действия по защите нацинтересов.

О прекращении транзита некоторых товаров в Калиниградскую область через Литву ранее сообщил глава региона Антон Алиханов. Об этом его уведомили Литовские железные дороги.

В Кремле решение Вильнюса назвали «беспрецедентным нарушением всего и вся» и заверили, что будет проведён глубокий анализ ситуации. Сенатор Андрей Клишас, в свою очередь, заявил, что ограничения Литвы фактически являются попыткой установления блокады Калининградской области. Он подчеркнул, что такие недружественные действия могут послужить основанием для жестких ответных мер со стороны России.