МИД РФ усомнился в улучшении отношений с Великобританией из-за Кэмерона МИД: Россия не ожидает улучшения отношений с Лондоном после назначения Кэмерона

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Дэвид Кэмерон

Назначение бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона на должность главы МИД не приведет к улучшению отношений с Москвой, заявили в Министерстве иностранных дел России. По словам дипломатов, которые приводит РИА Новости, Кэмерон с высокой долей вероятности будет следовать «деструктивной линии» и способствовать росту напряженности в мире.

Исходим из того, что его назначение главой Форин-офиса никак не скажется на подходах правительства британских консерваторов к отношениям с Россией. Первые высказывания нового министра иностранных дел в полной мере подтверждают его приверженность деструктивной линии в двусторонних делах, — заявили в российском дипломатическом ведомстве.

Представители МИД России считают, что в дальнейшем Лондон будет следовать по пути эскалации. Дипломаты не ожидают каких-либо позитивных изменений во взаимоотношениях с Великобританией в ближайшем будущем.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков ранее заявил, что новый глава МИД Великобритании может рассчитывать на возвращение на пост премьер-министра. По его словам, у Кэмерона есть необходимый опыт для этой должности.