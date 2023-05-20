МИД РФ потребует от ЕС и Литвы обеспечить транзит товаров в Калининград Замглавы МИД РФ: Литва обязана не препятствовать обороту грузов между РФ и Калининградом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Грушко

Российские власти будут добиваться обеспечения Калининграда товарными транзитами, заявил NEWS.ru замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко. Представитель дипведомства настаивает, что страны Евросоюза обязаны выполнять соглашения, ранее заключенные с Россией, в том числе это касается и Литвы.

Мы продолжаем настойчиво работать с Евросоюзом и литовскими властями в целях жизнеобеспечения безопасности Калининградской области. В свое время Евросоюз брал обязательства в этой сфере, и они должны быть выполнены не только самим Брюсселем, под которым мы понимаем Европейскую комиссию, но и всеми государствами-членами. И мы будем настойчиво добиваться устранения всех препятствий для оборота грузов между Российской Федерацией и Калининградской областью, — заявил Грушко.

Он отметил, что ранее удалось запустить железнодорожный транзит, но этого недостаточно для полноценного логистического разрешения вопроса.

Власти Литвы недавно запросили у Брюсселя исключительное право для себя принимать решение о введении дополнительных ограничений на транзит в Калининград без согласования с Еврокомиссией. Об этой проблеме на совещании по обеспечению национальной безопасности в регионах Северо-Западного федерального округа в Сыктывкаре говорил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Надеемся, что у еврочиновников хватит разума им этого не согласовывать. Ну даже если это произойдет, во-первых, у нашей страны есть чем решить эту проблему, обойдя ее по морю, — заявлял Алиханов.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал КНР осудить действия Москвы, прежде чем становиться модератором переговоров между Украиной и Россией. По его словам, Китай должен четко выступить против проведения специальной военной операции.