МИД РФ поставил ООН дедлайн по вопросу зерновой сделки МИД РФ: у ООН есть еще 90 дней для решения проблем с сельхозэкспортом России

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У Секретариата ООН есть 90 дней, чтобы продолжить работу для нормализации российского сельскохозяйственного экспорта, сообщили в российском МИД. Там отметили, что это как раз те 90 дней, в течение которых генсек ООН Антониу Гутерриш планировал восстановить доступ к системе SWIFT для «дочки» «Россельхозбанка».

Согласно пункту 6 меморандума, соглашение «будет действовать в течение 3 лет», а в случае намерения одной из сторон (России или ООН) прекратить его применение она должна уведомить об этом за 3 месяца, — говорится в заявлении ведомства.

В МИД РФ также подчеркнули, что Москва много раз доводила до ООН свою позицию о несостоятельности предложений по данному вопросу. Прямому подключению к SWIFT нет альтернатив, а все другие предложения организации призваны лишь создать видимость работы над ситуацией, добавили в дипведомстве.

Ранее МИД России обвинил генсека ООН Антониу Гутерриша в нарушении законов дипломатической переписки. Глава организации «фактически обнародовал» личное письмо президенту РФ Владимиру Путину. В нем говорилось о вопросах зерновой сделки. Российское ведомство напомнило, что генсек неоднократно пренебрегал правилами дипломатии.