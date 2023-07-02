МИД ответит на решение Румынии сократить диппредставительство России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД России соответствующим образом ответит на решение Румынии сократить диппредставительство РФ, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что Румынию покинули 40 работников посольства России в Бухаресте.

Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ, — заявили в МИД.

В ночь на 2 июля самолет с сотрудниками посольства РФ в Румынии вылетел в Москву. В МИД Румынии поясняли, что решение о сокращении персонала российского диппредставительства отражает текущий уровень отношений между Бухарестом и Москвой.

8 июня в МИД Румынии сообщали, что власти страны намерены потребовать сокращения посольства РФ и выдворить в течение месяца более 50 россиян. Тогда в ведомстве объяснили, что этот шаг связан с желанием уравнять количество румынских представителей в России и российских в Румынии.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял, что страны НАТО используют Договор о нераспространении ядерного оружия для оказания давления на Россию и Китай, чтобы обеспечить себе господство в данной сфере. Кроме того, по его словам, Договор часто становится для США и их союзников поводом для дискриминации неядерных государств.