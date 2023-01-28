МИД РФ: НАТО моделирует киберудары по целям в Калининграде и Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов заявил, что на учениях под эгидой НАТО моделируется нанесение киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы. Подобные учения регулярно проводит Великобритания, отметил он в беседе с ТАСС.

Дипломат прокомментировал информацию, опубликованную газетой The Times, о том, что национальные силы кибербезопасности Великобритании целенаправленно набирают IT-специалистов со знанием русского языка, фразой «ничего удивительного». Он пояснил, что для Лондона Россия давно стала целью в информационной сфере.

На регулярной основе проводятся учения, в том числе под эгидой НАТО, по отработке нанесения ударов с использованием ИКТ по российским объектам критической информационной инфраструктуры. В частности, моделируется поражение госучреждений в Калининградской области и энергосистемы Москвы, — подчеркнул дипломат.

Он добавил, что Британия планомерно раскручивает русофобию в интернете, «вымарывает правду» о внешней политике Кремля в западном информационном поле. Сыромолотов напомнил, что антироссийская деятельность украинских хакеров всячески поощряется Лондоном.

Ранее стало известно, что в Крыму, Краснодаре и Белгороде по телевидению показали обращение президента Украины Владимира Зеленского, который рассказал о грядущем возвращении территорий под контроль Киева. Кибератака на российские телеканалы длилась недолго. Обращение прервали спустя 30–40 секунд. Ролик транслировался на ТВ-3, СТС, ТНТ и других каналах.