В граничащих с Украиной регионах России показали по ТВ обращение Зеленского

В Крыму, Краснодаре и Белгороде по телевидению показали обращение президента Украины Владимира Зеленского. Очевидцы сообщают в Сети, что глава республики рассказал о якобы грядущем возвращении территорий под контроль ВСУ.

Уточняется, что атака на российские телеканалы длилась не долго. Обращение прервали спустя 30-40 секунд. Ролик транслировался на ТВ-3, СТС, ТНТ и других каналах.

В последние несколько дней жители Белгорода массово жаловались на проблемы с вещанием. Телезрители сообщали, что сигнал часто прерывался.