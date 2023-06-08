Отменять ЕГЭ или изменять выпускные экзамены на данный момент бессмысленно, потому что для детей «меньше стресса не станет», ответил на предложение педиатров член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат уточнил, что избегать перенапряжения бессмысленно, так как во взрослой жизни человек постоянно сталкивается с ним.
Боюсь, что меньше стресса в обозримом будущем не станет. Слишком уж много у нас сейчас зависит от документов об учебе. Все, что могу посоветовать, это лучше готовить детей к перенапряжению. Это не только от врачей зависит, но и от родителей, от учителей. Избегать перенапряжений бессмысленно, — рассказал Вассерман.
По словам депутата, обмороки происходят у выпускников из-за нервного напряжения, а не из-за учебной нагрузки. Он добавил, что это связано с важностью ЕГЭ для школьников, так как для них это ключ для поступления в вузы.
Врачи-педиатры Видновской районной клинической больницы (РКБ) высказались против ЕГЭ и Всероссийских проверочных работ (ВПР). Заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царева рассказала, что в больнице растет количество пациентов-выпускников с обмороками в период экзаменов. Врачи связывают такую тенденцию с нервным напряжением.
Мы, педиатры, выступаем против ЕГЭ. ВПР также влияет на ухудшение здоровья. Самый младший возраст привезенных детей — 10-11 лет, это четвертый-пятый класс. Родителям стоит обеспечить ребенку здоровый микроклимат в семье, чтобы он знал, что его поддержат, а не будут давить еще больше, чем в школе, — заявила Царева.
Семейный психолог Наталья Панфилова ранее предостерегла родителей от ухода в крайности, когда те говорят, что примут любой результат, или же заставляют школьника готовиться к экзамену «до потери пульса». Специалист рекомендует взрослым разговаривать с детьми, делиться опытом того, как они сами готовились и сдавали экзамены.