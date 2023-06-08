«Меньше стресса не станет»: Вассерман ответил на предложение отменить ЕГЭ Депутат ГД Вассерман выступил против предложения педиатров отменить ЕГЭ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман

Отменять ЕГЭ или изменять выпускные экзамены на данный момент бессмысленно, потому что для детей «меньше стресса не станет», ответил на предложение педиатров член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» депутат уточнил, что избегать перенапряжения бессмысленно, так как во взрослой жизни человек постоянно сталкивается с ним.

Боюсь, что меньше стресса в обозримом будущем не станет. Слишком уж много у нас сейчас зависит от документов об учебе. Все, что могу посоветовать, это лучше готовить детей к перенапряжению. Это не только от врачей зависит, но и от родителей, от учителей. Избегать перенапряжений бессмысленно, — рассказал Вассерман.

По словам депутата, обмороки происходят у выпускников из-за нервного напряжения, а не из-за учебной нагрузки. Он добавил, что это связано с важностью ЕГЭ для школьников, так как для них это ключ для поступления в вузы.

Врачи-педиатры Видновской районной клинической больницы (РКБ) высказались против ЕГЭ и Всероссийских проверочных работ (ВПР). Заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ Марина Царева рассказала, что в больнице растет количество пациентов-выпускников с обмороками в период экзаменов. Врачи связывают такую тенденцию с нервным напряжением.

Мы, педиатры, выступаем против ЕГЭ. ВПР также влияет на ухудшение здоровья. Самый младший возраст привезенных детей — 10-11 лет, это четвертый-пятый класс. Родителям стоит обеспечить ребенку здоровый микроклимат в семье, чтобы он знал, что его поддержат, а не будут давить еще больше, чем в школе, — заявила Царева.

Семейный психолог Наталья Панфилова ранее предостерегла родителей от ухода в крайности, когда те говорят, что примут любой результат, или же заставляют школьника готовиться к экзамену «до потери пульса». Специалист рекомендует взрослым разговаривать с детьми, делиться опытом того, как они сами готовились и сдавали экзамены.