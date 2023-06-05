Психолог рассказала, как помочь детям пережить ЕГЭ без стресса Психолог порекомендовала родителям поддерживать своих детей, чтобы те успешно сдали ЕГЭ

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Пункт проведения ЕГЭ по русскому языку

Подготовка к ЕГЭ является сильным стрессом для подростка и родители могут как помочь его преодолеть, так и навредить ребенку, заявила в разговоре с NEWS.ru семейный психолог Наталья Панфилова. Она предостерегла родителей от ухода в крайности, когда те говорят, что примут любой результат или же заставляют школьника готовиться к экзамену «до потери пульса».

Специалист рекомендует взрослым разговаривать с детьми, делиться опытом того, как они сами готовились и сдавали экзамен. По ее словам при этом не следует говорить детям, что волноваться не из-за чего, поскольку это только обесценивает переживания школьников.

Родителям не следует кидаться в крайности и говорить, что они примут любой результат, или наоборот заставлять учиться до потери пульса. Нужно транслировать ребенку стабильность, которую так не хватает во время экзаменов, например, говорить, как родители сами сильно нервничали, но по итогу все сдавали, — сказала Панфилова.

Кроме того, психолог порекомендовала родителям помочь их детям дисциплинироваться, тем самым дав время на небольшой отдых от учебы. Однако не стоит ха день до экзаменов посещать мероприятия или смотреть перед сном фильмы ужасов, указала она.

Панфилова также подчеркнула, что успокоительное перед экзаменами употреблять не нужно, поскольку препарат притупляет когнитивные процессы. Она рекомендовала хорошо выспаться в ночь перед сдачей экзаменов.

Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, что самая серьезная ошибка родителей при воспитании детей — критика, которая используется вместо поддержки, сочувствия и сопереживания. По ее словам, критика заставляет детей замкнуться и перестать доверять родителям.