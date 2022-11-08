Психолог назвала главные ошибки родителей в воспитании детей Психолог Наумова: критика, сравнивание и «командование» детьми — главные ошибки родителей

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Самая серьезная ошибка родителей при воспитании детей — критика, которая используется вместо поддержки, сочувствия и сопереживания, рассказала «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова. По ее словам, критика заставляет детей замкнуться и перестать доверять родителям. «Командование» ребенком также является ошибкой, ведь он должен уметь принимать самостоятельные решения, отметила специалист. Она также добавила, что детей нельзя сравнивать со сверстниками, кроме того, нельзя кричать.

Самая главная и серьезная ошибка родителей — критика своих детей. Вместо того чтобы оказать ребенку поддержку, когда у него что-то пошло не по плану, он получает критику. Это становится причиной того, что дети замыкаются, закрываются и перестают доверять своим родителям, — пояснила Наумова.

Эксперт заверила, что ребенку нужно давать выбор начиная с трех лет, и чем старше он становится, тем больше выбора у него должно быть. Также она пояснила, что дети могут испытывать злость по отношению к тем, с кем их сравнивают. По ее словам, сравнение детей способно спровоцировать между ними соперничество.

Если родители громко кричат на ребенка, это также является ошибкой, рассказала Наумова. Она уточнила, что это формирует у него злость, обиду и ненависть. Эти чувства копятся в ребенке, а в подростковом возрасте из-за этого он может начать отталкивать родителей.

Очень серьезная ошибка, когда родители громко кричат на ребенка. Конечно, яркие проявления эмоций важны для детей, но наше сознание устроено так, что мы лучше воспринимаем позитив. Но родители не умеют так ярко и эмоционально хвалить, как ругать, это у них получается искренне и с самоотдачей, — резюмировала психолог.

Врач доказательной медицины Олег Абакумов ранее рассказал, что по данным ВЦИОМа, 20% родителей воспитывают детей, применяя физические наказания. Так, 13% используют «шлепки и подзатыльники», а 7% бьют детей ремнем. По его словам, такое «воспитание» очень вредно, а подобные наказания в раннем возрасте делают агрессивными самих детей, формируют у них низкую самооценку и нарушают адекватные отношения со взрослыми. Эксперт предостерёг, что все эти проблемы потом неизбежно переходят и в подростковый возраст, что может привести к депрессии и даже психическим отклонениям.