Медведев заявил о практически открытой войне НАТО против России

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале, что против РФ почти в открытую воюет вся система НАТО, но у России есть силы, чтобы решить все задачи спецоперации. По его словам, Россия справится со всеми врагами и добьется мира на своих условиях.

Против нас практически в открытую воюет вся система НАТО. У нас достаточно сил, чтобы решить все задачи специальной военной операции. Как и в августе 2008 года, наши враги будут раздавлены, а Россия добьется мира на своих условиях, — написал Медведев.

В своей публикации он напомнил о 15-летии атаки на Цхинвал в августе 2008 года, на которую Россия ответила решительно. Медведев отметил, что за бывшим президентом Грузии Саакашвили тогда стоял коллективный Запад, однако России при этом удалось защитить людей в Абхазии и Южной Осетии и дать новым государствам возможность развиваться.

15 лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года, начался артиллерийский обстрел Цхинвала и продвижение грузинских войск на Южную Осетию. Власти Грузии, не дожидаясь утра, распространили официальное сообщение о начале военной операции по восстановлению конституционного порядка в зоне конфликта.

Во второй половине дня через пограничный Рокский тоннель на территорию самопровозглашённой республики вошли российские подразделения. Москва назвала это действиями принуждением Грузии к миру. В Южной Осетии те события называют «пятидневной войной с Грузией», или «войной 08.08.08», в результате которой погибли сотни мирных жителей и военнослужащих с обеих сторон.