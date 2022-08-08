Прошло 14 лет с войны за Цхинвал. Смогут ли помириться Тбилиси и Москва Премьер Грузии обещает продолжить восстановление территориальной целостности своей страны мирным путем

Фото: Максим Авдеев/РИА Новости

14 лет назад, в ночь на 8 августа 2008 года начался артиллерийский обстрел Цхинвала и продвижение грузинских войск на Южную Осетию. Власти Грузии, не дожидаясь утра, распространили официальное сообщение о начале военной операции по восстановлению конституционного порядка в зоне конфликта. Во второй половине дня через пограничный Рокский тоннель на территорию самопровозглашённой республики вошли российские подразделения. Москва назвала это действиями по принуждению Грузии к миру. В Южной Осетии те события называют «пятидневной войной с Грузией» или войной «08.08.08», в результате которой погибли сотни мирных жителей и военнослужащих с обеих сторон. Сегодня российские политики проводят параллели между событиями тех дней и украинским кризисом, утверждая, что США таким образом через соседей «подбираются к России». Их оппоненты обвиняют Кремль в «имперских устремлениях», которые надо было более жёстко ограничить ещё в августе 2008 года.

Началось в Южной Осетии, продолжилось в Донбассе

Дмитрий Медведев, занимавший в 2008 году пост президента России, напрямую связывает грузинские и украинские вооружённые события. Стремление НАТО расширяться у границ России он сравнил с «раковой опухолью».

Это единый процесс и общий замысел, направленный против России. Он состоит в стремлении Запада, прежде всего США и других англосаксонских стран, раскачать у нас ситуацию. Как? Через соседей, в непосредственной близости от границ России. Американцы цинично занимались подготовкой грузинских вооруженных сил, вкладывали в этот процесс немалые деньги, — заявил ТАСС экс-президент России.

Как отметил Медведев, после Грузии американцы продолжили свою политику на Украине, накачивая эту страну оружием, «поощряя убийства мирных жителей Донбасса». Цель прежняя — уничтожить Россию, утверждает политик.

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Грузия при Саакашвили резко взяла курс на вступление в НАТО. После осторожной политики его предшественника Эдуарда Шеварднадзе резкие заявления Тбилиси в пользу Запада и против Москвы удивляли многих. Даже гости страны подъезжали к центру Тбилиси из аэропорта по улице имени Джорджа Буша — младшего. Саакашвили стал торопить вывод российских баз с территории Грузии, на который согласился ещё президент РФ Борис Ельцин на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году.

Грузии тогда был дан [Москвой] чёткий сигнал насчёт НАТО — появление баз организации на территории страны будет воспринято как прямая угроза России, — отметил в беседе с NEWS.ru руководитель Центра системных политических исследований Грузии Арчил Сихарулидзе. — Что касается Украины, там многие не согласны с гипотезой, что вооружённый конфликт начался из-за НАТО, они считают, что из-за претензий на территорию. Но в случае с Грузией НАТО — это главный элемент.

Грузинские политики тему об использовании страны Вашингтоном против России, как правило, предпочитают обходить. Здесь многие уверены, что в основе событий как в Грузии, так и на Украине лежат действия Москвы по подрыву «безопасности Европы». Об этом, например, говорится в официальном заявлении МИД Грузии о событиях августа 2008 года. При этом нынешнее грузинское правительство многие в стране называют слишком лояльным к Москве, подозревая даже её в попытках угодить «имперской политике» президента Владимира Путина. До прихода к власти партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Тбилиси оценивал действия России в августе 2008 года более жёстко, обвиняя её в намерении полностью уничтожить грузинскую государственность, а не предотвратить появление натовских военных баз.

Эту гипотезу до сих пор поддерживает президент Грузии Саломе Зурабишвили. Накануне годовщины событий она сделала запись в социальных сетях о более, чем двухвековых притязаниях Москвы по отношению к Тбилиси:

1801, 1921, 1992, 2008 годы — эти даты каждый грузин запомнит навечно. Они отражают безжалостную российскую политику вооруженной агрессии и оккупации. Грузия оказалась сильнее. Мои мысли с нашими гражданами, проживающими на оккупированных территориях Абхазии и Цхинвала.

Даже грузинские эксперты обратили внимание на несоответствие этого заявления историческим реалиям. Слова президента адресованы главным образом проевропейским силам в Грузии, полагает политолог Арчил Сихарулидзе.

Это идеологическое заявление, а не историческое, сказано для тех, кто считает, что Грузия стремится в Европу, но этому традиционно всячески препятствует Россия. Поэтому начиная с 1801 года якобы идёт постоянная оккупация и война. Молодёжь в этот тезис верит. Но вопрос более сложен. Если бы в начале XIX века не было здесь России, то у нас были бы Персия, Османская империя. Ни о какой независимости Грузии не могло быть и речи в тот исторический период, — отметил грузинский политолог.

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look Михаил Саакашвили

Непродуманные шаги

Ответственность за августовскую войну 2008 года лежит на экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили, убеждён нынешний глава государства Ираклий Гарибашвили. В беседе с журналистами он подчеркнул, что к войне привели «непродуманные провокационные шаги третьего президента».

Возможно, премьер-министр хотел напомнить, что при втором президенте Грузии Эдуарде Шеварднадзе вооружённое грузино-осетинское противостояние закончилось подписанием Дагомысского соглашения в июле 1992 года. И уже следующее серьёзное вооружённое обострение на территории Южной Осетии произошло через 12 лет, в 2004 году, чуть ли не сразу после прихода к власти Саакашвили. Третий президент сразу объявил курс на восстановление территориальной целостности страны, после чего в мае 2004 года провёл успешную спецоперацию по выдавливанию из Аджарии фактического хозяина региона Аслана Абашидзе. Через три месяца после этого Саакашвили впервые попытался решить «югоосетинскую проблему». Кровопролитные столкновения произошли в окрестностях Цхинвала, когда грузинские военные попытались взять под свой контроль стратегические высоты. Бои с применением миномётов, гранатомётов и пулемётов проходили с 9 по 20 августа, погибло более 20 человек. Грузинские подразделения не смогли выполнить поставленных задач, в итоге были вынуждены покинуть зону конфликта.

Южная Осетия жила до 2008 года фактически в блокаде, отметил в беседе с NEWS.ru политолог из Цхинвала Вячеслав Джабиев.

Не было ни света, ни газа, ни элементарного комфорта современной цивилизации. До 2008 года я засыпал при обстрелах Цхинвала, а утром просыпался от горьких вестей об убитых и покалеченных. Мой собственный дом был разрушен дважды при обстрелах, и моя семья выжила чудом. Весь этот ужас закончился 26 августа 2008 года, когда Россия признала независимость Республики Южная Осетия. Мы наконец-то познали, что такое мирное небо над головой и созидательный труд. Разумеется, никто больше не хочет возвращаться в тот ад и познавать «прелести» жизни под «покровительством демократической» Грузии, — считает собеседник интернет-издания.

Политолог Джабиев напомнил, что Грузия до сих пор на официальном уровне не признала своих ошибок, не дала им политическую оценку, не принесла извинений перед осетинским народом. Тбилиси уклоняется от подписания договора о ненападении на Южную Осетию и Абхазию. Осетины не хотят больше жить в составе Грузии. Но даже если произойдёт немыслимое и Москва согласится на присоединении РЮО к Грузии, осетинам опять придётся с оружием в руках защищать землю, убеждён цхинвалский политолог.

Фото: Vladimir Valishvili/Russian Look

Тбилиси обещает мирно вернуть стране советские границы

В Грузии ситуация двойственная: общество не намерено мириться с территориальными потерями 30-летней давности, но мало кто видит возможность возвращения бывших автономий в состав республики, убеждён Арчил Сихарулидзе.

Это болезненный вопрос. Не следует пока ожидать восстановления территориальной целостности страны. Даже если Россия решит, что пора этот вопрос решить в пользу Грузии, интеграция Абхазии и Южной Осетии — очень сложный вопрос. У нас, особенно среди молодёжи, бытует мнение, что всё упирается в Россию, в частности в военное, тем более ядерное, её доминирование. Но интеграция, например, с Абхазией очень трудна ещё и потому, что были серьёзные межнациональные проблемы между грузинами и абхазами, — напомнил тбилисский политолог.

Однако грузинский премьер-министр Гарибашвили продолжает обещать восстановление территориальной целостности страны мирным путём. По его словам, поможет этому «мирная, разумная политика».

Тбилиси должен сделать шаг в сторону Москвы, признать сегодняшнюю реальность, начать диалог с Абхазией и Южной Осетией, полагает президент Фонда единения русского и грузинского народов профессор Владимир Хомерики.

В рамках именно этой разумной политики можно многое достичь — шанс на восстановление территориальной целостности ещё есть. Может быть, форма объединения будет несколько другой, например федерация или конфедерация при гарантиях России. Добиться этого можно только при помощи мирных переговоров. Хотя лучше было бы начинать ещё десять лет назад, сразу после ухода из власти Саакашвили, но, увы, власть чего-то опасалась, оппозиция ей мешала и до сих пор мешает. Оппозиция деструктивна — она убивает любое сближение между Грузией и Россией. Она не даёт власти мирным путём восстановить территориальную целостность страны. Понятно, что это западный заказ за хорошую финансовую подпитку. Владимир Хомерики президент Фонда единения русского и грузинского народов

Проводя параллели между вооружёнными событиями в Грузии и на Украине, эксперты не исключают, что конфликтная ситуация этих стран с Россией может затянуться надолго. Если за 14 лет после августовской войны дипломатические отношения между Москвой и Тбилиси не восстановлены, страны по-прежнему адресуют претензии друг к другу, похожая ситуация имеет гораздо больше оснований распространится на отношения между Москвой с Киевом. Изменить их сможет принципиально новая ситуация в мире — с тем, чтобы она устроила Москву и Запад, которых обвиняют в затянувшихся разногласиях, радикально проявляющихся на территории соседних с Россией стран.