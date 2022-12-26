Медведев заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье для «Российской газеты» отметил, что планы НАТО по расширению на восток стали подготовкой к войне с Россией. По его словам, порядочности от западных партнеров ждать не приходится.

Теперь уже окончательно ясно, что во взаимоотношениях самостоятельных и суверенных государств с англосаксонским миром в нынешней конфигурации даже речи не может идти о доверии, надежде на порядочность партнеров, их верности слову и даже собственным красиво изложенным принципам, — написал он.

В той же статье Медведев, подводя итоги уходящего года, заявил о глобальном идеологическом и философском крахе западного мировоззрения. По его словам, Запад не загнал себя в клетку и не может предложить миру новых идей, которые могли бы вывести человечество вперед. Он добавил, что в западных странах происходит «любопытная метаморфоза».

Также Дмитрий Медведев заявил, что враги России, в отличие от Украины, находятся не в пределах одной страны, именно поэтому государство наращивает производство наиболее мощных средств поражения. Он указал, что противниками Москвы являются страны Европы и Северной Америки, а также Япония, Австралия и Новая Зеландия, в связи с чем ей намного сложнее, чем Киеву.