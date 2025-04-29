Медведев указал на виновников небывалого мирового кризиса Медведев назвал англосаксов виновниками беспрецедентного мирового кризиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Виновником беспрецедентного мирового кризиса является англосаксонская «тусовка», считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В рамках марафона «Знание.Первые» политик подчеркнул, что в результате действий Запада мир оказался на грани крайней опасности, передает корреспондент NEWS.ru.

Виновником беспрецедентного кризиса, в результате которого человечество по сути вышло на последнюю грань опасности или уже за эту грань, за которой расположено небытие, стала, скажем так, англосаксонская тусовка и ее корыстные игры, — сказал Медведев.

Политик также выразил мнение, что во время Второй мировой войны и после нее Россия проявила «близорукость». Медведев объяснил, что Москва была слишком доверчива по отношению к тем, кто этого не заслуживал.

Ранее Дмитрий Медведев выразил мнение, что Европе стоит взять пример с США и выйти из конфликта на Украине. Он пояснил, что тогда Россия быстро разберется со всеми разногласиями.

Также зампред Совбеза РФ назвал «долгожданной» критику президента США Дональда Трампа в адрес лидера Украины Владимира Зеленского относительно статуса Крыма. Политик выразил надежду, что в ЕС и Британии обратят внимание на слова республиканца, который обвинил Зеленского в нанесении ущерба мирному процессу, и «приведут в чувства» Киев.