Медведев сообщил об увольнении Турчака из «Единой России»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак попросил освободить его от обязанностей секретаря генсовета «Единой России», сказал председатель партии Дмитрий Медведев в ходе встречи с Турчаком и полпредом президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Он поблагодарил Турчака за проделанную на этом посту работу. Видеозапись опубликована на странице Медведева «ВКонтакте».

Турчак назначен и. о. главы Республики Алтай и готовится сейчас к выборам. В связи с этим обратился в партию с просьбой освободить его от обязанностей секретаря генерального совета, — сказал лидер ЕР.

Ранее Медведев назначил Владимира Якушева врио секретаря генсовета партии. Тот займет должность после съезда «Единой России».

В начале июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Турчака на пост врио главы Республики Алтай. Тем же указом глава государства снял с должности Олега Хорохордина, возглавлявшего регион с 2019 года.

Турчак ранее заявлял, что возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края в настоящее время не обсуждается и не будет рассматриваться в дальнейшем. Он подчеркнул, что суверенитет региона как субъекта Российской Федерации закреплен в его конституции.

Кроме того, Турчак подчеркнул, что на своей новой должности он намерен соблюдать баланс между задачами экономического развития республики, интересами населения и «гигантским» масштабом инвестиций, идущих в регион. В частности, он намерен сохранить экологический потенциал региона.