Медведев призвал лидеров США и ФРГ остановить тиканье ядерных часов Медведев призвал Байдена и Шольца остановить тиканье ядерных часов

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что лидерам США и Германии следует остановить тиканье ядерных часов. Они должны осознать, что их украинская стрелка заржавела, отметил он в беседе в РИА Новости.

Пусть часовщики [президент США Джо] Байден и [канцлер ФРГ Олаф] Шольц остановят тиканье атомных часов на некоторое время. Для этого им нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела, — подчеркнул Медведев.

Так зампред Совбеза ответил на вопрос, что необходимо сделать, чтобы отодвинуть стрелку данных часов немного назад.

Стрелки часов Судного дня, которые указывают на угрозу глобальной катастрофы, подошли к «ядерной полуночи». До нее осталось 90 секунд, рекордно близкий период, сообщил ранее «Бюллетень ученых-атомщиков».

Ранее стало известно,что символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2021 году оставили на том же месте, что и за год до этого. Они показывают 100 секунд до «ядерной полуночи», рассказала тогда глава организации «Бюллетень учёных-атомщиков» Рейчел Бронсон. В 2020 году стрелки перевели вперёд на 20 секунд, они показывали 23:58:20.