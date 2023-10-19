Медведев привел худший сценарий событий на Ближнем Востоке Медведев: худшим вариантом событий на Ближнем Востоке станет применение ЯО

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Создание полноценного Палестинского государства поможет решить ближневосточную проблему, заявил в статье для газеты «Известия» заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что в настоящее время акторы конфликта и их союзники преследуют военные цели и не заинтересованы в достижении мирного решения проблемы. По мнению политика, альтернативой миру может стать развитие противостояния с применением ядерного оружия.

Единственный способ снять проблему раз и навсегда — создать полноценное Палестинское государство, выполнить все фундаментальные политические решения, принятые с 1947 года. Прямо скажем, надежда на успех призрачна. Мало кто сейчас в нем вообще заинтересован, преследуя текущие военные цели, — написал Медведев.

Он отметил, что альтернативой миру может стать «война, которая будет длиться еще сто лет» или «короткий конфликт с применением ядерного оружия региональными державами с перспективой вмешательства великих ядерных держав». По словам Медведева, такой сценарий является наихудшим.

Ранее американский журналист Сеймур Херш заявил, что Вооруженные силы Израиля намерены устроить в секторе Газа разрушения, подобные тем, что произвели США в японском городе Хиросима, но без применения ядерного оружия. Он также указал, ссылаясь на данные неназванных источников, что Израиль хочет организовать наземную операцию на территории Газы с целью уничтожения всех членов движения ХАМАС.