Медведев предсказал судьбу Украины Медведев: Украина исчезнет с лица Земли, потому что она никому не нужна

Фото: kremlin

Дмитрий Медведев

Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет с лица Земли, считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Свое видение будущего Украины он описал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте», отметив, что эта страна в ее сегодняшнем виде не нужна даже самим украинцам.

Почему исчезнет Украина? Потому что она никому не нужна, — написал Медведев.

По его словам, Украина не нужна и Европе, поскольку ЕС, вынужденный поддерживать Киев по указке США, оказался в настоящем финансовом и политическом аду. Антироссийские санкции вредят экономике сообщества и способствуют росту инфляции, а среди населения Европы растет недовольство украинскими беженцами.

Украина не нужна Америке, политики которой делают себе пиар на санкционных и военных кампаниях. При этом рядовые жители США, по мнению Медведева, даже не знают, где находится Украина, и не понимают причин, по которым Вашингтон занимается ее поддержкой вместо разрешения внутренних проблем.

Медведев добавил, что точно так же Украина не нужна Азии, Африке и Латинской Америке. Более того, с нынешним нацистским руководством она не нужна и самим ее гражданам, которых там из 45 млн осталось только 20.

Именно поэтому оставшиеся хотят куда угодно — в ненавистную Польшу, в ЕС, в НАТО, хотят стать 52-м штатом Америки. Да хоть к Антарктиде с пингвинами присоединиться. Лишь бы было тихо и кормили сытно. Из-за преступных амбиций властной группировки украинцы вынуждены жить в постоянной тревоге и страхе, — отметил он.

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал самым реалистичным и оптимальным, по его мнению, вариантом разрешения украинского конфликта самостоятельное определение ее регионами своей политической судьбы. Часть из них могут войти в состав России, а другие — образовать нейтральное государство, считает он.