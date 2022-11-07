Медведев сравнил позиции Киева и Претории по вопросу ядерного оружия Медведев: Претории в отличие от Киева заняла ответственную позицию по ядерному оружию

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Военнослужащие ВС РФ

ЮАР в отличие от Украины заняла ответственную позицию по ядерному оружию, такое мнение выразил заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице «ВКонтакте». По его мнению, Киев с горечью говорит о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный на территории республики и оставшийся от СССР ядерный арсенал, в то время как Претория стала важнейшим представителем формирующейся «глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка».

ЮАР сегодня — важнейший представитель формирующейся глобальной архитектуры нового многополярного миропорядка. Претория наравне с Россией, Китаем, Индией и Бразилией является ключевым элементом слаженного механизма БРИКС. А что мы видим на контрасте рядом с собственными границами? Убогих марионеток из неполноценного государства, ныне горько плачущих о принятом по Будапештскому меморандуму 1994 года решении вывести расположенный у них на территории и оставшийся в наследство от СССР ядерный арсенал, — написал Медведев.

Кроме того, он добавил, что Киева угрожал возобновить ядерную программу. По словам Медведева, это стало одной из причин проведения СВО.

Ранее юрист и общественный деятель Илья Ремесло заявил, что Украина постепенно движется к тому, чтобы создать ядерную бомбу. Он высказал мнение, что киевским властям в этом могут помочь страны, которые владеют такими технологиями неофициально. Эксперт напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский перед началом СВО открыто заявил о планах страны по разработке ядерного оружия.