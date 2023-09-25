Матвиенко заявила, что в «Почте России» растет финансовая дыра

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В «Почте России» растет финансовая дыра, заявила спикер Совета федерации Валентина Матвиенко, передает «Коммерсантъ». Она призвала на заседании СФ с участием главы Минэкономики Максимом Решетниковым срочно принять меры для улучшения ситуации в компании.

Ну невозможно, финансовая дыра в «Почте» растет и растет, и никто не реагирует. И мы голову все прячем в песок, думаем — рассосется. Не рассосется там ничего. Там надо выработать правильную модель существования и принять те меры, которые правительство считает нужным и вы как министр экономического развития. Но надо срочно исправлять ситуацию — чем дальше мы прикрываем глаза, тем там будет хуже и хуже,— сказала Матвиенко.

Руководство «Почты России» ранее решило изменить с мая 2023 года правила оплаты труда, что стало причиной массовых увольнений. В компании ограничили количество ставок, которое может занимать один сотрудник, также были введены ограничения на распределение зарплат по вакантным должностям.

По новым условиям, одну позицию может одновременно замещать не более пяти человек (кроме начальников отделений почтовой связи и их заместителей). В случае увеличения объема работ сотрудники почты получат только до 25% от оклада отсутствующего работника на срок не более одного месяца. «Коммерсантъ» отмечает, что в некоторых регионах введение новых правил расчета доплат усугубляется сокращениями в случае, если работники не соглашаются на понижение зарплаты.

По данным сайта «Почты России», в компании сейчас работает около 311 тысяч человек.