Крупный российский работодатель столкнулся с массовыми увольнениями «Коммерсант»: изменения оплаты труда в «Почте России» привели к массовым увольнениям

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Руководство «Почты России» решило изменить с мая 2023 года правила оплаты труда, что стало причиной массовых увольнений, сообщает «Коммерсант». В компании ограничили количество ставок, которое может занимать один сотрудник, также были введены ограничения на распределение зарплат по вакантным должностям.

По новым условиям, одну позицию может одновременно замещать не более пяти человек (кроме начальников отделений почтовой связи и их заместителей). В случае увеличения объема работ сотрудники почты получат только до 25% от оклада отсутствующего работника на срок не более одного месяца. «Коммерсант» отмечает, что в некоторых регионах введение новых правил расчета доплат усугубляется сокращениями в случае, если работники не соглашаются на понижение зарплаты.

По данным сайта «Почты России», в компании сейчас работает около 311 тысяч человек.

В марте Минпромторг России предложил Минцифры размещать многофункциональные центры и инфраструктуру «Почты России» на свободных площадях в торговых центрах из-за снижения показателей моллов. Речь шла об отделениях, почтоматах и других объектах.

В январе совет директоров «Почты России» выбрал нового генерального директора. Должность вместо Максима Акимова занял Михаил Волков. Новый гендиректор компании пришел в «Почту России» в 2017 году. Тогда он занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле.