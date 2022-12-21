Матвиенко рассказала, стоит ли ждать вторую волну мобилизации в России Матвиенко: второй волны мобилизации в России не будет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О второй волне мобилизации в России речи не идет, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в рамках пресс-конференции по итогам осенней сессии 2022 года. По ее словам, эта тема ни разу не обсуждалась в рамках совещаний Совета безопасности России, поскольку в мобилизации нет никакой государственной необходимости.

Добавить к тому, что сказал президент [России Владимир Путин], нечего. <...> Никакой государственной необходимости новой волны мобилизации нет, и я вам честно скажу как член Совета безопасности, говорю абсолютно искренне — эта тема ни разу не поднималась, не обсуждалась. Ее сегодня нет вообще в повестке, — сказала Матвиенко.

Она считает, что слухи о повторной мобилизации могут раздувать западные страны с целью дестабилизировать обстановку в стране и расколоть общество. Кроме того, глава Совфеда утверждает, что таким образом Киев хочет оправдать очередную волну мобилизации на Украине.

28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о завершении частичной мобилизации в стране. Глава ведомства заявил, что установленное задание по набору 300 тысяч человек выполнено. Министр добавил, что никаких дополнительных заданий не планируется.

9 декабря Путин заявил, что на сегодняшний день нет никаких факторов, указывающих на то, что в России может быть объявлена дополнительная мобилизация. По его словам, всего в рамках мобилизации было призвано 330 тысяч человек, из которых около 77 тысяч находятся в боевых подразделениях.