Матвиенко рассказала о появлении у России и Белоруссии драйва из-за санкций

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Татьяна Матвиенко

На фоне западных санкций у России и Белоруссии появился новый драйв и желание укреплять дружбу, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе девятого форума регионов России и Белоруссии. Она добавила, что Москва и Минск смогут достойно ответить на вызовы недругов, передает ТАСС.

По настроению и в России, и в Белоруссии чувствую, что мы встряхнулись, у нас появился новый драйв, появилось новое желание сделать как можно больше и лучше для наших государств, укреплять нашу дружбу, — сказала Матвиенко.

Она отметила, что санкционное давление, оказываемое Западом на обе страны, беспрецедентно. И в этих условиях роль российских и белорусских регионов возрастает.

Матвиенко также выразила уверенность, что Москва и Минск справятся с ситуацией и смогут дать достойный ответ на вызовы недружественных государств. По её словам, в настоящее время Россия и Белоруссия вышли на новый уровень интеграционных процессов, что важно для их развития.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе начинают понимать невозможность выстраивания архитектуры безопасности без России и Белоруссии. Ряд политиков уже задумывается о том, как будет развиваться ситуация после кризиса.