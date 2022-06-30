Лавров: Запад понимает, что безопасность без Москвы и Минска не выстроить

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Сергей Лавров

Ряд западных стран начинают понимать, что выстроить архитектуру безопасности без Москвы и Минска невозможно, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, пишет РИА Новости. Глава МИД пояснил, что некоторые государства стали задумываться о будущем после кризиса.

Они это понимают. Там все больше и больше появляется здравомыслящих людей, которые уже начинают думать: а что дальше, когда закончится эта ситуация? Надо думать об общеевропейском сотрудничестве, — сказал Лавров.

При этом он добавил, что на сегодняшний день не представляет, «о каком сотрудничестве идет речь», однако «выстраивать безопасность без России и Белоруссии невозможно».

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о необходимости укрепления обороноспособности Союзного государства России и Белоруссии, в том числе в части единой региональной системы ПВО. Он подчеркнул, что российская сторона готова оказывать «любую поддержку белорусским друзьям».