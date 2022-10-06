Матвиенко предложила провести переговоры парламентов России и Украины

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, выступая на саммите G20, предложила провести переговоры парламентов России и Украины. Она подчеркнула, что Москва выступает за мирное, политическое урегулирование украинского кризиса, сообщается в Telegram-канале Совфеда.

Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской «двадцатки» сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности, — сказала спикер СФ.

Матвиенко отметила, что российская сторона неоднократно предлагала Киеву диалог. В Стамбуле были почти достигнуты договоренности, но Украина решила от них отказаться. По мнению спикера СФ, киевские власти могли это сделать, «находясь под внешним управлением».

Мы снова говорим — мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное, политическое решение этого кризиса, — подчеркнула Матвиенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности проведения переговоров с Россией, пока ее президентом остается Владимир Путин. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предположил, что жизнь может заставить украинского лидера изменить свою позицию. По его словам, диалог сторон зависит от хода спецоперации, если РФ достигнет значимых результатов, то у Украины просто не будет другого выхода, как сесть за стол переговоров.