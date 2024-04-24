Матвиенко ответила на вопрос о кадровых перестановках в правительстве Матвиенко: кадровые перестановки в кабмине возможны, но костяк сохранится

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Валентина Матвиенко

Кадровые перестановки в правительстве России возможны, однако костяк кабинета министров останется и продолжит свою работу, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает РИА Новости. Она также положительно оценила работу властей в условиях глобальных трудностей последних лет.

Что касается кадровых перестановок, они возможны, но в целом, безусловно, костяк кабинета останется и продолжит стабильно работать, — пояснила она.

Матвиенко напомнила, что Россия справилась с пандемией коронавирусной инфекции гораздо лучше, чем многие страны. Кроме того, власти смогли обеспечить не только стабильность, несмотря на многочисленные санкции стран коллективного Запада, но и достичь уверенного экономического развития. По ее словам, с началом СВО не было растерянности, проводилась системная и плановая работа для достижения победы и обеспечения бойцов всем необходимым.

Поэтому я считаю, что правительство сработало эффективно и в этом немалая заслуга премьер-министра правительства Михаила Владимировича Мишустина, — добавила она.

Ранее Матвиенко сообщила, что в России есть группа регионов, которые следовало бы укрупнить. Она напомнила, что страна имеет достаточно успешный опыт объединения регионов. При этом спикер Совфеда не стала говорить, о каких именно регионах идет речь.