Магазины смогут бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности «Известия»: депутаты предложили российским магазинам бесплатно раздавать продукты с истекающим сроком годности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российским магазинам могут разрешить бесплатную раздачу продуктов с истекающим сроком годности, сообщают «Известия». Соответствующую законодательную инициативу с поправками в Налоговый кодекс РФ подготовили депутаты Госдумы фракции ЛДПР. В частности, предлагается отменить НДС на некоторую еду и бутилированную воду, если ретейлеры отдадут их населению.

Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Исключением из подобной программы станут продукты детского и диетического питания, а также алкоголь. Ожидается, что таким образом будет одновременно решаться проблема последующей переработки товаров с истекающим сроком годности и их нехватки у отдельных социальных групп.

В пресс-службе кабмина сообщили, что законопроект поступил на отзыв в аппарат кабмина. Крупнейшие российские ретейлеры и некоторые парламентарии поддержали инициативу.

Ранее экономист Дмитрий Потапенко заявил, что продукты в России не будут дешеветь, ожидать продуктовой дефляции в стране не следует. По его словам, в 2022 году так называемый «борщовый набор» вырос в цене на 56%, хотя раньше инфляция не превышала 10%. Он отметил, что в этой связи небольшое снижение стоимости не свидетельствует о дефляции.