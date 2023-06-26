«Дешеветь не будут»: экономист о продуктовой дефляции в России Экономист Потапенко заявил об отсутствии продуктовой дефляции в России

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Продукты в России не будут дешеветь, ожидать продуктовой дефляции в стране не следует, заявил экономист Дмитрий Потапенко. Комментируя ситуацию НСН, он отметил, что в 2022 году так называемый «борщевой набор» вырос в цене на 56%, хотя раньше инфляция не превышала 10%. В связи с этим небольшое снижение стоимости не свидетельствует о дефляции, уточнил экономист.

Поэтому если в какой-то один месяц что-то подешевело относительно всех остальных, то хочется задать вопрос, чему мы радуемся? Единичному снижению, причем на очень небольшой процент? Продукты у нас не дешевели и дешеветь не будут, мы их, по большей части, не производим, — подчеркнул эксперт.

По его словам, продукты станут дешевле только в том случае, если в России сформируется объемный рынок и появятся новые производства. На данный момент в стране до сих пор преобладает импортная продукция. Чтобы понять, какой реальный размер инфляции или дефляции есть в России, следует ориентироваться на итоги года, добавил экономист.

Потапенко также уточнил, что в России расходы на продукты существенно выше, чем в других странах. При этом жители берут кредиты не в качестве накопления, а для выживания. Экономист отметил, что в относительных цифрах россияне тратят деньги, в том числе взятые в банке, на услуги ЖКХ, продукты и покупку лекарств. Он заключил, что располагаемые доходы падают в течение 12 лет и пока улучшения ситуации не ожидается.

РИА Новости ранее заявило, что по итогам мая 2023 года Россия стала единственной страной в Европе, где цены на продукты снизились. По данным агентства, продуктовая дефляция в стране достигла рекордных 1,12% в годовом выражении.