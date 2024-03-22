Легитимность Зеленского поставили под сомнение Небензя заявил о нелегитимности Зеленского из-за отмены выборов на Украине

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Владимир Зеленский

Решение президента Украины Владимира Зеленского не проводить в стране выборы главы государства делает его нелегитимным с 21 мая, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совбеза. По его словам, которые приводит ТАСС, таким образом украинский лидер нарушает конституцию страны, скорее всего, боясь проиграть выборы.

Хотел бы задать всем присутствующим вопрос: а с кем нам эти переговоры (по Украине. — NEWS.ru) хотя бы гипотетически проводить? Ведь единоличное решение киевского диктатора не проводить президентские выборы, очевидно в страхе их проиграть, принятое в нарушение конституции Украины, делает его нелегитимным с 21 мая, — сказал Небензя.

Ранее украинские СМИ сообщали, что офис президента подготовил обращение в Конституционный суд и поставил вопрос о легитимности пребывания Зеленского на посту главы государства по истечении пятилетнего срока. При этом приближенные президента опасаются, что вердикт КС их не устроит. Затем Зеленский объявил о начале конкурсного отбора на должности судей. Для этого будет создана специальная комиссия, в которую включат пять человек из числа преподавателей права и ученых в этой области.