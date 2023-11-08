Лавров: Запад «заматывает» информацию по подрыву «Северных потоков»

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Западные страны «заматывают» всю информацию по подрыву «Северных потоков», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время круглого стола послов по урегулированию украинского кризиса. По его словам, Москва до сих пор не может добиться внятного ответа по расследованию инцидента.

По «Северным потокам» мы до сих пор не можем добиться внятного ответа, кто же все-таки и как расследует этот теракт, уже прошло больше года. Ни Германия, ни Норвегия, ни Швеция, которые этими расследованиями занимаются на национальном уровне, ничего внятного и вменяемого нам сказать не могли, — отметил министр.

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что произошедшее окончательно подорвало надежду европейцев на возвращение дешевого газа, который, как прежде, будет стимулировать их экономику. Вместо этого они получают дорогое американское топливо.

Ранее сообщалось, что в среду, 8 ноября, Совет Безопасности ООН проведет закрытое заседание на тему взрывов на «Северных потоках». Заседание назначено по запросу России. Оно пройдет после открытого заседания СБ ООН, посвященного Украине, которое запланировано на 23:00 по московскому времени.