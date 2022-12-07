Министр иностранных дел России Сергей Лавров на «Примаковских чтениях» рассказал, что что его возмутило во время поездки в Швецию на заседании МИД ОБСЕ в прошлом году, то, что туалет там был общий для мужчин и женщин. Он добавил, что на Западе количество гендеров достигает «более 80 штук».

Извините меня за подробности, я спросил где туалетная комната в перерыве, мне показали дверь с буквами WC. Я спросил это для дам или джентельменов, мне сказали у нас все общее. Я не поверил! Но это на самом деле было так. Вы не представляете насколько это не по-людски. просто не по-людски, — заявил Лавров.