Лавров призвал ООН добиться от Украины списка людей, погибших в Буче

Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Украины должны продемонстрировать поименный список людей, погибших в Буче, заявил в ходе Совета Безопасности ООН глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, он неоднократно требовал от Киева этот список, однако все его просьбы игнорировались. Лавров считает, что по данному инциденту должно быть проведено тщательное расследование, передает РИА Новости.

Я еще раз обращаюсь в присутствии генерального секретаря и уважаемых министров: пожалуйста, добейтесь от украинских властей, чтобы они сделали элементарный шаг — опубликовали имена тех людей, чьи трупы были показаны в городе Буча. Я об этом прошу уже не один месяц, никто не слышит, никто не хочет реагировать. Я думаю, всем будет полезно разобраться с этим эпизодом, — сказал он.

Ранее Лавров в статье для «Известий» написал, что киевский режим и его «западные покровители» устраивают такие постановки, как Буча, Мариуполь, Краматорск и Кременчуг, чтобы демонизировать Россию. Министр иностранных дел заявил, что Киев и его западные покровители проигрывают на поле боя и не гнушаются устраивать инсценировки на крови.

В начале апреля в социальных сетях и иностранных СМИ распространились фотографии из Бучи с погибшими мирными гражданами. В Минобороны России заявили, что все опубликованные Киевом фото и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военнослужащих, являются провокацией.