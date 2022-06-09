Лавров подсказал Киеву, как решить проблему с зерном Лавров призвал Киев отказаться от милитаристской риторики и сосредоточиться на урегулировании

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Киеву необходимо сменить риторику, чтобы решить проблему с зерном, сказал глава МИД России Сергей Лавров во время пресс-конференции с армянским коллегой. Он отметил, что властям Украины необходимо сосредоточиться на дипломатии.

Надо в общем-то давно уже отказаться от такой риторики и заниматься не нагнетанием страстей в медийном пространстве в надежде сохранить свои рейтинги, а заниматься конкретными делами, — сказал Лавров.

Он отметил, что Киев ищет выход из ситуации с вывозом зерна в ультиматумах Западу о вооружении. По мнению Лаврова, таким образом Украина пытается добиться противокорабельных систем, чтобы использовать их против российского черноморского флота.

Надеюсь, что украинцы <...> перестанут опять искать выход [из ситуации с вывозом зерна] в требованиях к Западу вооружить их до зубов, включая поставку тех самых противокорабельных систем, которыми, как заявляют украинские официальные лица, они хотят действовать против кораблей российского ЧФ, — заявил Лавров.

Ранее Россия и Турция предварительно договорились возобновить транспортировку сельскохозяйственной продукции, в том числе зерна, по Черному морю через Одессу. Анкара предложила Киеву помочь с разминированием портов. Тем не менее Москва настояла на праве досматривать судна, идущие на Украину, на предмет наличия оружия на борту. В Киеве выступили против таких действий.