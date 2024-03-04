Лавров оценил реакцию политиков ФРГ на разговор офицеров бундесвера Лавров: реакция политиков ФРГ на обсуждение нападения на РФ о многом говорит

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Отсутствие обеспокоенности среди немецких политиков обсуждением офицерами бундесвера нападения на Россию «о многом говорит», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, они больше обеспокоены самим фактом утечки в сетях, обеспечивающих безопасность переговоров.

То есть сам факт подготовки немецких вооружений, немецких специалистов, которые эти вооружения обслуживают, нападения на Российскую Федерацию, включая Крымский мост, склады с боеприпасами, как они там между собой обсуждают, не вызывает удивления. <...> И это о многом говорит, — сказал министр.

Ранее Минобороны Германии подтвердило подлинность обнародованных записей, где высокопоставленные офицеры страны обсуждают удары по Крымскому мосту. Глава оборонного ведомства страны Борис Писториус отметил, что в них не велась речь о конкретной атаке, а лишь обсуждались возможные варианты развития событий. Разговор также не означает «зеленого света» в вопросе передачи Украине ракет Taurus, добавил он.

The Times тем временем встревожилась тем, что разведка России может отследить перевозки западных ракет SCALP и Storm Shadow на Украину, опираясь на сведения, полученные из опубликованной беседы немецких военных. В издании отметили, что Британия и другие члены НАТО должны быть сильно обеспокоены нарушением безопасности, повлекшем разглашение важных данных.