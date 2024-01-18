Лавров оценил готовность хуситов к переговорам в свете атак на Йемен Лавров: действия США и Британии в Йемене снижают желание хуситов разговаривать

Фото: Hani Al-Ansi/dpa/Global Look Pres

Действия Запада в Йемене снижают желание хуситов сесть за стол переговоров, заявил NEWS.ru глава МИД России Сергей Лавров. По его словам, сейчас главной задачей является остановка агрессии, направленной на государство в Юго-Западной Азии.

Сейчас самое главное — прекратить агрессию против Йемена, потому что чем больше американцы и англичане бомбят, тем меньше у хуситов желания разговаривать, — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание, что после долгих лет по Йемену с хуситами начались контакты, инициированные Саудовской Аравией. И это взаимодействие, продолжил глава МИД, уже стало приносить результаты. Однако Лавров затруднился сказать, насколько реально возобновить эти переговоры и когда это может случиться в свете атак на Йемен.

Также министр выразил мнение, что США совместно с союзниками растоптали все мыслимые нормы международного права, атаковав Йемен. По его словам, все оправдания Вашингтоном ударов по хуситам выглядят жалкими.

До этого лидер ливанского движения «Хезболла» Хасан Насралла выразил мнение, что удары США по Йемену ставят под угрозу судоходство в Красном море даже для кораблей, не имеющих отношения к конфликту Израиля и ХАМАС. Он заявил, что при этом Вашингтон не остановит нападений на суда, идущие в Израиль.